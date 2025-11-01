Скидки
Максим Мамин признался, что старался сдерживать реакцию после гола в ворота ЦСКА

Нападающий «Динамо» Максим Мамин поделился своими эмоциями после первого гола за бело-голубых в матче с ЦСКА (3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Пыленков (Гусев, Уил) – 03:09 (5x5)     1:1 Саморуков (Спронг, Абрамов) – 03:53 (5x5)     2:1 Гусев (Уил, Сергеев) – 39:50 (5x5)     2:2 Нестеров (Бучельников, Спронг) – 55:04 (5x4)     3:2 Мамин (Ожиганов, Пыленков) – 59:22 (5x5)    

— Сложно представить, наверное, более эмоциональный момент для первого гола за новую команду. Такой гол в концовке матча с бывшим клубом…
— Эмоции непривычные. Наверное, такие впервые в жизни. Матч был по накалу очень напряжённый, здорово, что в конце вырвали победу.

— Вы для себя решили, что не будете сильно праздновать? Видели недавно пример Ткачёва, который забросил бывшей команде и тоже спокойно отреагировал. Вы для себя решили, что сильно не будете праздновать? Или что-то рвалось изнутри?
— Чуть-чуть старался посдержаннее, но всё равно на последней минуте гол – тяжело до конца эмоции сдержать. Хорошо, что выиграли, — передаёт слова Мамина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

