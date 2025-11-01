Мамин — о шайбе в самой концовке матча: суббота, уже хотел всех домой отправить

Нападающий «Динамо» Максим Мамин после матча с ЦСКА (3:2) рассказал, была ли установка бросать из любых позиций по воротам армейцев Спенсера Мартина. Форвард записал на свой счёт победную шайбу.

— Больше везения было [при заброшенной шайбе в конце третьего периода]? Уже настраивались на овертайм…

— Ну, суббота, уже хотел всех домой отправить.

— Была установка бросать из любых позиций по воротам Спенсера Мартина? Он пока не очень адаптировался к КХЛ, играет неуверенно. Кажется, что каждый бросок может быть опасным.

— Не было специальной установки, что именно ему больше надо бросать. Просто всегда стараемся больше бросать по воротам, — передаёт слова Мамина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.