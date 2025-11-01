Скидки
Главная Хоккей Новости

Мамин — о шайбе в самой концовке матча: суббота, уже хотел всех домой отправить

Комментарии

Нападающий «Динамо» Максим Мамин после матча с ЦСКА (3:2) рассказал, была ли установка бросать из любых позиций по воротам армейцев Спенсера Мартина. Форвард записал на свой счёт победную шайбу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Пыленков (Гусев, Уил) – 03:09 (5x5)     1:1 Саморуков (Спронг, Абрамов) – 03:53 (5x5)     2:1 Гусев (Уил, Сергеев) – 39:50 (5x5)     2:2 Нестеров (Бучельников, Спронг) – 55:04 (5x4)     3:2 Мамин (Ожиганов, Пыленков) – 59:22 (5x5)    

— Больше везения было [при заброшенной шайбе в конце третьего периода]? Уже настраивались на овертайм…
— Ну, суббота, уже хотел всех домой отправить.

— Была установка бросать из любых позиций по воротам Спенсера Мартина? Он пока не очень адаптировался к КХЛ, играет неуверенно. Кажется, что каждый бросок может быть опасным.
— Не было специальной установки, что именно ему больше надо бросать. Просто всегда стараемся больше бросать по воротам, — передаёт слова Мамина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

