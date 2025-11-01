Мамин — о шайбе в самой концовке матча: суббота, уже хотел всех домой отправить
Поделиться
Нападающий «Динамо» Максим Мамин после матча с ЦСКА (3:2) рассказал, была ли установка бросать из любых позиций по воротам армейцев Спенсера Мартина. Форвард записал на свой счёт победную шайбу.
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Пыленков (Гусев, Уил) – 03:09 (5x5) 1:1 Саморуков (Спронг, Абрамов) – 03:53 (5x5) 2:1 Гусев (Уил, Сергеев) – 39:50 (5x5) 2:2 Нестеров (Бучельников, Спронг) – 55:04 (5x4) 3:2 Мамин (Ожиганов, Пыленков) – 59:22 (5x5)
— Больше везения было [при заброшенной шайбе в конце третьего периода]? Уже настраивались на овертайм…
— Ну, суббота, уже хотел всех домой отправить.
— Была установка бросать из любых позиций по воротам Спенсера Мартина? Он пока не очень адаптировался к КХЛ, играет неуверенно. Кажется, что каждый бросок может быть опасным.
— Не было специальной установки, что именно ему больше надо бросать. Просто всегда стараемся больше бросать по воротам, — передаёт слова Мамина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 ноября 2025
-
23:32
-
23:17
-
23:14
-
23:11
-
23:02
-
22:54
-
22:50
-
22:46
-
22:41
-
22:38
-
22:33
-
22:30
-
22:27
-
22:24
-
22:19
-
22:16
-
22:10
-
22:07
-
22:01
-
21:57
-
21:44
-
21:32
-
21:20
-
20:52
-
20:48
-
20:41
-
20:35
-
20:26
-
20:06
-
19:44
-
19:26
-
19:02
-
18:43
-
18:30
-
18:10