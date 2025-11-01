Скидки
Нападающий «Динамо» признался, что восстанавливался от травмы по секретной программе

Нападающий «Динамо» Максим Мамин после победы над ЦСКА (3:2) рассказал, что восстанавливался после травмы по секретной программе.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Пыленков (Гусев, Уил) – 03:09 (5x5)     1:1 Саморуков (Спронг, Абрамов) – 03:53 (5x5)     2:1 Гусев (Уил, Сергеев) – 39:50 (5x5)     2:2 Нестеров (Бучельников, Спронг) – 55:04 (5x4)     3:2 Мамин (Ожиганов, Пыленков) – 59:22 (5x5)    

— У вас первый матч после повреждения, как себя чувствуете?
— Отлично. Пять недель был такой хороший кэмп.

— То есть вас кто-то гонял?
— Да, была такая секретная программа [восстановления].

— Вы выигрываете последние четыре матча. Можно сказать, что уже нашли свою игру, вышли из ямы, которая была в сентябре — начале октября.
— Да, с каждой игрой цепляемся за хорошие вещи, поэтому идёт положительный результат. Будем прибавлять дальше, — передаёт слова Мамина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

