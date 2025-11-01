Нападающий «Динамо» признался, что восстанавливался от травмы по секретной программе

Нападающий «Динамо» Максим Мамин после победы над ЦСКА (3:2) рассказал, что восстанавливался после травмы по секретной программе.

— У вас первый матч после повреждения, как себя чувствуете?

— Отлично. Пять недель был такой хороший кэмп.

— То есть вас кто-то гонял?

— Да, была такая секретная программа [восстановления].

— Вы выигрываете последние четыре матча. Можно сказать, что уже нашли свою игру, вышли из ямы, которая была в сентябре — начале октября.

— Да, с каждой игрой цепляемся за хорошие вещи, поэтому идёт положительный результат. Будем прибавлять дальше, — передаёт слова Мамина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.