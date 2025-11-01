Иван Николишин высказался о своём дебютном матче за «Нефтехимик»

Нападающий «Нефтехимика» Иван Николишин поделился эмоциями от своего дебютного матча за нижнекамский клуб. Форвард принял участие в игре с «Авангардом» (1:2).

— Хорошая игра в исполнении нашей команды. Считаю, что движение было хорошее, создавали много моментов, но проблемы были с реализацией. Думаю, именно из-за этого сегодня не получилось. С одним голом тяжело выиграть в КХЛ.

— Ты только присоединился к команде. Как идёт процесс взаимодействия с партнёрами?

— Не так сложно. С Барулиным пересекался, когда играл в Хабаровске, Юртайкина тоже знаю — пересекались. Поэтому несложно. Переговорили перед игрой, тренерский штаб объяснил, что они хотят видеть, и мы старались просто помогать друг другу.

— На твой взгляд, что сегодня стало ключевым?

— Считаю, что реализация моментов. На протяжении всех трёх периодов у нас были шансы, но, опять же, повторюсь — с одним голом тяжело выигрывать.

— Какие выводы нужно извлечь из этого матча и что улучшить к следующей игре?

— Сохранить такое же движение и настрой. Команда звенела, все друг друга подбадривали, поддерживали. Надо сохранить этот настрой и более ответственно, плотнее относиться к своим моментам, улучшать реализацию большинства, — приводит слова Николишина пресс-служба «Нефтехимика».