Результаты матчей КХЛ на 1 ноября 2025 года

Сегодня, 1 ноября, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 1 ноября 2025 года:

«Авангард» – «Нефтехимик» — 2:1;
«Северсталь» – «Шанхайские Драконы» — 3:6;
«Ак Барс» – «Лада» — 3:4 ОТ;
«Динамо» М – ЦСКА — 3:2.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 30 очками после 21 матча возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает казанский «Ак Барс», набравший 32 очка после 22 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
