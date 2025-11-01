Скидки
Результаты матчей ВХЛ на 1 ноября 2025 года

Сегодня, 1 ноября, состоялись шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 1 ноября 2025 года:

«Динамо-Алтай» – «Молот» — 4:1;
«Металлург» Нк – «Торос» — 3:0;
«Сокол» – «Ижсталь» — 3:0;
«Южный Урал» – «Югра» — 0:3;
СКА-ВМФ – «Дизель» — 4:3;
«Динамо» СПб – «Рязань-ВДВ» — 2:3.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 35 очков в 21 матче. Второе место занимает «Югра» с 30 очками после 19 встреч. Тройку замыкает «Магнитка» (30 очков в 21 матче).

Календарь ВХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица ВХЛ сезона-2025/2026
