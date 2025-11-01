Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей МХЛ на 1 ноября 2025 года

Сегодня, 1 ноября, состоялись восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 1 ноября 2025 года:

«Кузнецкие Медведи» – «АКМ Новомосковск» — 5:1;

«Амурские Тигры» – «СКА-1946» — 0:5;

«Омские Ястребы» – «Локо-76» — 4:2;

«Белые Медведи» – «Ирбис» — 1:4;

«Мамонты Югры» – «Толпар» — 3:2;

«Реактор» – «Красноярские Рыси» — 3:2 Б;

«Красная Машина-Юниор» – «Алмаз» — 1:6;

МХК «Динамо-Карелия» – Академия СКА — 6:5 ОТ.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 33 очками после 18 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 31 очко после 18 матчей.