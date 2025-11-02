«Питтсбург» проиграл «Виннипегу», Малкин отметился передачей, Наместников забил
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Виннипег Джетс» и «Питтсбург Пингвинз». Команды играли на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). «Виннипег Джетс» одержал победу со счётом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1).
НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 22:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Виларди (Моррисси, Шайфли) – 00:15 2:0 Ламберт (Форд, Кёпке) – 02:43 3:0 Наместников (Тэйвз, Иафалло) – 21:17 4:0 Коннор – 32:13 (sh) 4:1 Кросби (Карлссон, Малкин) – 39:48 (pp) 4:2 Лизотт (Аччари, Дьюар) – 50:27 5:2 Коннор (Виларди, Шайфли) – 58:39
За «Виннипег» забили Габриэль Виларди, Брэд Ламберт, Владислав Наместников и Кайл Коннор (дважды). В составе «Питтсбурга» отличились Сидни Кросби и Блейк Лизотт. Российский нападающий гостей Евгений Малкин отметился голевой передачей.
«Виннипег Джетс» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. Команда набрала 18 очков за 12 матчей. «Питтсбург Пингвинз» располагается на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 18 очков за 13 игр.
Комментарии
