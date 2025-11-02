«Питтсбург» проиграл «Виннипегу», Малкин отметился передачей, Наместников забил

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Виннипег Джетс» и «Питтсбург Пингвинз». Команды играли на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). «Виннипег Джетс» одержал победу со счётом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1).

За «Виннипег» забили Габриэль Виларди, Брэд Ламберт, Владислав Наместников и Кайл Коннор (дважды). В составе «Питтсбурга» отличились Сидни Кросби и Блейк Лизотт. Российский нападающий гостей Евгений Малкин отметился голевой передачей.

«Виннипег Джетс» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. Команда набрала 18 очков за 12 матчей. «Питтсбург Пингвинз» располагается на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 18 очков за 13 игр.