Мартин расстраивался после гола, Абрамову разбили лицо. Яркие фото победы «Динамо» в дерби

Мартин расстраивался после гола, Абрамову разбили лицо. Яркие фото победы «Динамо» в дерби
1 ноября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Динамо» принимало ЦСКА. Победу одержали хозяева со счётом 3:2.

Лучшие кадры матча «Динамо» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

На четвёртой минуте защитник «Динамо» Даниил Пыленков забил первый гол, но не прошло и минуты, как игрок обороны ЦСКА Дмитрий Саморуков сравнял счёт. В концовке второго периода нападающий Никита Гусев вывел бело-голубых вперёд. На 56-й минуте матча защитник армейцев Никита Нестеров восстановил равенство в счёте. За 38 секунд до окончания основного времени матча нападающий Максим Мамин принёс победу «Динамо».

