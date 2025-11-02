Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сан-Хосе – Колорадо, результат матча 2 ноября 2025, счет 3:2 (ОТ), регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

36 сейвов Аскарова помогли «Сан-Хосе» обыграть «Колорадо», у Ничушкина – передача
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 23:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 2
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Нечас (Макар, Тэйвз) – 00:30     1:1 Селебрини (Тоффоли, Мухамадуллин) – 18:21     2:1 Курашев (Делландреа, Клингберг) – 24:07     2:2 Маккиннон (Лехконен, Ничушкин) – 29:10     3:2 Курашев (Веннберг) – 61:48    

За «Сан-Хосе» забивали Маклин Селебрини и Филипп Курашев (дважды). Российский защитник Шакир Мухамадуллин отметился результативной передачей. Защитник Дмитрий Орлов – без очков. Голкипер Ярослав Аскаров сделал 36 сейвов.

В составе «Колорадо» отличились Мартин Нечас и Натан Маккиннон. Российский нападающий Валерий Ничушкин отметился результативной передачей. Форвард Захар Бардаков не отметился результативными действиями.

В следующем матче регулярного чемпионата «Сан-Хосе» встретится с «Детройт Ред Уингз», а «Колорадо» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матчи пройдут 2 и 1 ноября соответственно.

Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android