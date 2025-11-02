36 сейвов Аскарова помогли «Сан-Хосе» обыграть «Колорадо», у Ничушкина – передача

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
За «Сан-Хосе» забивали Маклин Селебрини и Филипп Курашев (дважды). Российский защитник Шакир Мухамадуллин отметился результативной передачей. Защитник Дмитрий Орлов – без очков. Голкипер Ярослав Аскаров сделал 36 сейвов.
В составе «Колорадо» отличились Мартин Нечас и Натан Маккиннон. Российский нападающий Валерий Ничушкин отметился результативной передачей. Форвард Захар Бардаков не отметился результативными действиями.
В следующем матче регулярного чемпионата «Сан-Хосе» встретится с «Детройт Ред Уингз», а «Колорадо» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матчи пройдут 2 и 1 ноября соответственно.
