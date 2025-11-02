Карлсон третьим в истории «Вашингтона» достиг отметки в 1100 игр в НХЛ. Лидирует Овечкин
Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон принял участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз», который проходит в эти минуты в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр». Как сообщает пресс-служба столичной команды американец третьим в истории клуба достиг отметки в 1100 игр в НХЛ в составе «Кэпиталз».
На момент написания новости идёт второй период. Счёт 3:2 в пользу хозяев.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
2-й период
3 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Леонард) – 01:07 0:2 Протас (Макмайкл, Уилсон) – 02:15 1:2 Томпсон (Цукер, Гринвей) – 02:30 2:2 Так (Доун, Пауэр) – 10:02 3:2 Росен (Куинн, Тимминс) – 18:45 3:3 Милано – 39:17
Ранее данной отметки в клубе достигали лишь два хоккеиста: швед Никлас Бекстрём (1105) и россиянин Александр Овечкин (1503).
Карлсону 35 лет. Он выступает за столичную команду с 2009 года. Всего на его счету 732 (158+574) очка в регулярках. С «Вашингтоном» американец стал обладателем Кубка Стэнли.
Главные рекорды Александра Овечкина:
