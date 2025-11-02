Карлсон третьим в истории «Вашингтона» достиг отметки в 1100 игр в НХЛ. Лидирует Овечкин

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон принял участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз», который проходит в эти минуты в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр». Как сообщает пресс-служба столичной команды американец третьим в истории клуба достиг отметки в 1100 игр в НХЛ в составе «Кэпиталз».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт 3:2 в пользу хозяев.

Ранее данной отметки в клубе достигали лишь два хоккеиста: швед Никлас Бекстрём (1105) и россиянин Александр Овечкин (1503).

Карлсону 35 лет. Он выступает за столичную команду с 2009 года. Всего на его счету 732 (158+574) очка в регулярках. С «Вашингтоном» американец стал обладателем Кубка Стэнли.

