«Флорида» в серии буллитов обыграла «Даллас», Бобровский сделал 20 сейвов

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 3:3, 1:0 — буллиты.

В составе «Флориды» забивали Брэд Маршан, Сэм Райнхарт и Сэм Беннетт. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 20 сейвов.

За «Даллас» отличились Уайатт Джонстон, Джастин Грицковян и Микко Рантанен. Российский защитник Илья Любушкин не отметился результативными действиями.

В следующем матче регулярного чемпионата «Флорида» встретится с «Анахайм Дакс», а «Даллас» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз».