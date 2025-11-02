Скидки
Флорида – Даллас, результат матча 2 ноября 2025, счет 3:3, 1:0 Б, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Флорида» в серии буллитов обыграла «Даллас», Бобровский сделал 20 сейвов
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 3:3, 1:0 — буллиты.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 3
Б
Даллас Старз
Даллас
1:0 Маршан (Луостаринен, Лунделль) – 21:48     2:0 Райнхарт (Вераге, Родригес) – 24:02     2:1 Джонстон (Стил, Рантанен) – 34:47 (pp)     2:2 Грицковян (Харли, Стил) – 35:01 (pp)     3:2 Беннетт (Форслинг, Самоскевич) – 52:26     3:3 Рантанен (Стил, Робертсон) – 57:19     4:3 Маршан – 65:00    

В составе «Флориды» забивали Брэд Маршан, Сэм Райнхарт и Сэм Беннетт. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 20 сейвов.

За «Даллас» отличились Уайатт Джонстон, Джастин Грицковян и Микко Рантанен. Российский защитник Илья Любушкин не отметился результативными действиями.

В следующем матче регулярного чемпионата «Флорида» встретится с «Анахайм Дакс», а «Даллас» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз».

