Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Миннесота Уайлд — Ванкувер Кэнакс, результат матча 2 ноября 2025, счёт 5:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол и две передачи Тарасенко помогли «Миннесоте» одолеть «Ванкувер». Капризов не забил
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 1 на 2 ноября мск на льду «Эксел Энерджи-центр» в американском Сент-Поле завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Ванкувер Кэнакс». Хозяева льда победили со счётом 5:2. Благодаря этой победе «дикари» прервали серию из пяти поражений.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Тарасенко (Эрикссон Эк, Болди) – 15:53 (pp)     1:1 О'Коннор (Макикерн, Рятю) – 25:34     2:1 Росси (Юханссон, Тарасенко) – 33:49     3:1 Хиностроза (Бродин) – 44:07     4:1 Бродин (Эрикссон Эк, Тарасенко) – 45:46     4:2 О'Коннор (Рятю) – 47:00     5:2 Хартман (Хиностроза) – 56:43    

В составе победителей голами отличились Марко Росси, Райан Хартман, Юнас Бродин (1+1), Винни Хиностроза (1+1) и российский форвард Владимир Тарасенко (1+2). Другие россияне Яков Тренин и Кирилл Капризов очков не набрали. У гостей дубль оформил Дрю О'Коннор.

«Миннесота» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Нэшвилл Предаторз» 5 ноября, а «Ванкувер» завершит выездную серию и встретятся с тем же «Нэшвиллом», но на день раньше, 4 ноября.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
«Миннесота» проиграла восемь матчей из 11. Что творится с командой Капризова?
«Миннесота» проиграла восемь матчей из 11. Что творится с командой Капризова?

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android