Гол и две передачи Тарасенко помогли «Миннесоте» одолеть «Ванкувер». Капризов не забил

В ночь с 1 на 2 ноября мск на льду «Эксел Энерджи-центр» в американском Сент-Поле завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Ванкувер Кэнакс». Хозяева льда победили со счётом 5:2. Благодаря этой победе «дикари» прервали серию из пяти поражений.

В составе победителей голами отличились Марко Росси, Райан Хартман, Юнас Бродин (1+1), Винни Хиностроза (1+1) и российский форвард Владимир Тарасенко (1+2). Другие россияне Яков Тренин и Кирилл Капризов очков не набрали. У гостей дубль оформил Дрю О'Коннор.

«Миннесота» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Нэшвилл Предаторз» 5 ноября, а «Ванкувер» завершит выездную серию и встретятся с тем же «Нэшвиллом», но на день раньше, 4 ноября.

