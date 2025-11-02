Передачи Проворова и Марченко помогли «Коламбусу» победить «Сент-Луис» в матче НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

За «Коламбус» забивали Чарли Койл, Зак Варенски и Шон Монахан. Российский защитник Иван Проворов и нападающий Кирилл Марченко отметились результативными передачами. Нападающие Егор Чинахов и Дмитрий Воронков не отметились результативными действиями.

За «Сент-Луис» отличился Джастин Фолк. Российские нападающие Алексей Торопченко и Павел Дорофеев не отметились результативными действиями.

В следующем матче регулярного чемпионата «Коламбус» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Сент-Луис» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз».