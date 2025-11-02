Передачи Проворова и Марченко помогли «Коламбусу» победить «Сент-Луис» в матче НХЛ
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Фолк (Сундквист, Холлоуэй) – 03:37 1:1 Койл (Силлинджер, Проворов) – 04:38 2:1 Веренски (Матейчук) – 31:55 3:1 Монахан (Веренски, Марченко) – 45:07 (pp) 3:2 Бьюгстад – 49:48
За «Коламбус» забивали Чарли Койл, Зак Варенски и Шон Монахан. Российский защитник Иван Проворов и нападающий Кирилл Марченко отметились результативными передачами. Нападающие Егор Чинахов и Дмитрий Воронков не отметились результативными действиями.
За «Сент-Луис» отличился Джастин Фолк. Российские нападающие Алексей Торопченко и Павел Дорофеев не отметились результативными действиями.
В следующем матче регулярного чемпионата «Коламбус» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Сент-Луис» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз».
