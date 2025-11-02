Ассист Гребёнкина не спас «Филадельфию» от поражения в матче с «Торонто». У Мичкова — «-3»

В ночь с 1 на 2 ноября мск на льду «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» в американской Филадельфии завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Гости победили со счётом 5:2.
В составе победителей голами отличились Остон Мэттьюс, Джейк Маккейб, Калле Йернкрок, Николас Робертсон (1+1) и Истон Коуэн. У гостей шайбами отметились Тайсон Фёрстер и Кристиан Дворак. Ассистировали им российские форварды Никита Гребёнкин (+1) и Матвей Мичков (-3). Защитник Егор Замула (0) очков не набрал.
«Филадельфия» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Калгари Флэймз», а «Торонто» начнёт домашнюю серию и встретится с «Питтсбург Пингвинз». Игры пройдут 3 и 4 ноября соответственно.
Главные «камбэки» в истории плей-офф НХЛ:
