Хоккей

Филадельфия Флайерз — Торонто Мэйпл Лифс, результат матча 2 ноября 2025, счёт 2:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026, Мичков

Ассист Гребёнкина не спас «Филадельфию» от поражения в матче с «Торонто». У Мичкова — «-3»
Комментарии

В ночь с 1 на 2 ноября мск на льду «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» в американской Филадельфии завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Гости победили со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Дворак (Гребёнкин, Конечны) – 01:09     1:1 Мэттьюс (Райлли, Робертсон) – 06:16     1:2 Маккейб (Танев, Маччелли) – 28:14     1:3 Робертсон (Нис, Таварес) – 37:34     1:4 Коуэн (Таварес) – 40:33     2:4 Фёрстер (Зеграс, Мичков) – 56:08 (pp)     2:5 Йернкрок (Джошуа, Бенуа) – 59:42    

В составе победителей голами отличились Остон Мэттьюс, Джейк Маккейб, Калле Йернкрок, Николас Робертсон (1+1) и Истон Коуэн. У гостей шайбами отметились Тайсон Фёрстер и Кристиан Дворак. Ассистировали им российские форварды Никита Гребёнкин (+1) и Матвей Мичков (-3). Защитник Егор Замула (0) очков не набрал.

«Филадельфия» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Калгари Флэймз», а «Торонто» начнёт домашнюю серию и встретится с «Питтсбург Пингвинз». Игры пройдут 3 и 4 ноября соответственно.

