Главная Хоккей Новости

Баффало – Вашингтон, результат матча 2 ноября 2025, счет 3:3, 1:0 Б, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Вашингтон» проиграл «Баффало», Овечкин без очков и не реализовал послематчевый буллит
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 3:3, 1:0 — буллиты.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 3
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Леонард) – 01:07     0:2 Протас (Макмайкл, Уилсон) – 02:15     1:2 Томпсон (Цукер, Гринвей) – 02:30     2:2 Так (Доун, Пауэр) – 10:02     3:2 Росен (Куинн, Тимминс) – 18:45     3:3 Милано (Рой, Фехервари) – 39:17     4:3 Байрэм – 65:00    

В составе «Баффало» забивали Тейдж Томпсон, Алекс Так и Исак Росен.

За «Вашингтон» отличились Дилан Строум, Алексей Протас и Сонни Милано. Российский нападающий Александр Овечкин не отметился результативными действиями. Также он не реализовал послематчевый буллист.

В следующем матче регулярного чемпионата «Баффало» встретится с «Юта Мамонт», а «Вашингтон» сыграет с «Сент-Луис Блюз». Матчи пройдут 5 и 6 ноября соответственно.

