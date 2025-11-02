«Вашингтон» проиграл «Баффало», Овечкин без очков и не реализовал послематчевый буллит

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 3:3, 1:0 — буллиты.

В составе «Баффало» забивали Тейдж Томпсон, Алекс Так и Исак Росен.

За «Вашингтон» отличились Дилан Строум, Алексей Протас и Сонни Милано. Российский нападающий Александр Овечкин не отметился результативными действиями. Также он не реализовал послематчевый буллист.

В следующем матче регулярного чемпионата «Баффало» встретится с «Юта Мамонт», а «Вашингтон» сыграет с «Сент-Луис Блюз». Матчи пройдут 5 и 6 ноября соответственно.