«Вашингтон» проиграл «Баффало», Овечкин без очков и не реализовал послематчевый буллит
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 3:3, 1:0 — буллиты.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 3
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Леонард) – 01:07 0:2 Протас (Макмайкл, Уилсон) – 02:15 1:2 Томпсон (Цукер, Гринвей) – 02:30 2:2 Так (Доун, Пауэр) – 10:02 3:2 Росен (Куинн, Тимминс) – 18:45 3:3 Милано (Рой, Фехервари) – 39:17 4:3 Байрэм – 65:00
В составе «Баффало» забивали Тейдж Томпсон, Алекс Так и Исак Росен.
За «Вашингтон» отличились Дилан Строум, Алексей Протас и Сонни Милано. Российский нападающий Александр Овечкин не отметился результативными действиями. Также он не реализовал послематчевый буллист.
В следующем матче регулярного чемпионата «Баффало» встретится с «Юта Мамонт», а «Вашингтон» сыграет с «Сент-Луис Блюз». Матчи пройдут 5 и 6 ноября соответственно.
Комментарии
- 2 ноября 2025
-
05:06
-
04:57
-
04:48
-
04:39
-
03:45
-
03:23
-
01:52
-
00:34
- 1 ноября 2025
-
23:58
-
23:50
-
23:40
-
23:32
-
23:17
-
23:14
-
23:11
-
23:02
-
22:54
-
22:50
-
22:46
-
22:41
-
22:38
-
22:33
-
22:30
-
22:27
-
22:24
-
22:19
-
22:16
-
22:10
-
22:07
-
22:01
-
21:57
-
21:44
-
21:32
-
21:20
-
20:52