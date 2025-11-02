Шайба Ивана Демидова помогла «Монреалю» обыграть «Оттаву». У Зуба — ассист
Поделиться
В ночь с 1 на 2 ноября мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Оттава Сенаторз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:3 после овертайма.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 3
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Кофилд (Судзуки) – 07:05 2:0 Слафковски (Судзуки, Кофилд) – 09:25 (pp) 2:1 Батерсон – 31:53 2:2 Амадио (Пинто, Зуб) – 39:49 2:3 Штюцле (Батерсон, Клевен) – 52:27 3:3 Демидов (Хатсон, Мэтисон) – 57:37 4:3 Ньюхук – 61:40
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Коул Кофилд, Юрай Слафковски, российский форвард Иван Демидов, а также Алекс Ньюхук, забивший в овертайме.
У гостей сегодня авторами голов стали Дрейк Батерсон, Майкл Амадио и Тим Штюцле. У Артёма Зуба — результативный пас.
«Монреаль» после данной встречи возглавил Восток с 18 очками. «Оттава» идёт на 8-й строчке — 14 баллов.
Комментарии
- 2 ноября 2025
-
05:35
-
05:27
-
05:06
-
04:57
-
04:48
-
04:39
-
03:45
-
03:23
-
01:52
-
00:34
- 1 ноября 2025
-
23:58
-
23:50
-
23:40
-
23:32
-
23:17
-
23:14
-
23:11
-
23:02
-
22:54
-
22:50
-
22:46
-
22:41
-
22:38
-
22:33
-
22:30
-
22:27
-
22:24
-
22:19
-
22:16
-
22:10
-
22:07
-
22:01
-
21:57
-
21:44
-
21:32