Шайба Ивана Демидова помогла «Монреалю» обыграть «Оттаву». У Зуба — ассист

В ночь с 1 на 2 ноября мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Оттава Сенаторз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:3 после овертайма.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Коул Кофилд, Юрай Слафковски, российский форвард Иван Демидов, а также Алекс Ньюхук, забивший в овертайме.

У гостей сегодня авторами голов стали Дрейк Батерсон, Майкл Амадио и Тим Штюцле. У Артёма Зуба — результативный пас.

«Монреаль» после данной встречи возглавил Восток с 18 очками. «Оттава» идёт на 8-й строчке — 14 баллов.