Шайба Ивана Демидова помогла «Монреалю» обыграть «Оттаву». У Зуба — ассист

Комментарии

В ночь с 1 на 2 ноября мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Оттава Сенаторз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:3 после овертайма.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 3
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Кофилд (Судзуки) – 07:05     2:0 Слафковски (Судзуки, Кофилд) – 09:25 (pp)     2:1 Батерсон – 31:53     2:2 Амадио (Пинто, Зуб) – 39:49     2:3 Штюцле (Батерсон, Клевен) – 52:27     3:3 Демидов (Хатсон, Мэтисон) – 57:37     4:3 Ньюхук – 61:40    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Коул Кофилд, Юрай Слафковски, российский форвард Иван Демидов, а также Алекс Ньюхук, забивший в овертайме.

У гостей сегодня авторами голов стали Дрейк Батерсон, Майкл Амадио и Тим Штюцле. У Артёма Зуба — результативный пас.

«Монреаль» после данной встречи возглавил Восток с 18 очками. «Оттава» идёт на 8-й строчке — 14 баллов.

