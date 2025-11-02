Защитник Владислав Гавриков забросил первую шайбу в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сиэтл Кракен» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». В ходе первого периода счёт равный — 1:1.
Счёт в матче на 11-й минуте встречи открыл российский защитник «синерубашечников» Владислав Гавриков. 29-летний хоккеист проводит 13-й матч в текущем регулярном чемпионате. Гол в ворота «Сиэтла» для Владислава первым за его новую команду. В нынешнем сезоне в активе игрока 3 (1+2) очка в 13 матчах при показателе полезности «+4».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Напомним, что в начале июля президент и генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри объявил о заключении многолетнего контракта с россиянином. В заявлении клуба говорилось, что стороны подписали семилетний контракт. Ранее хоккейный инсайдер Пьер Лебрюн раскрыл, что зарплата игрока по контракту составит $ 49 млн.
