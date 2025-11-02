Скидки
Хоккей

Защитник Владислав Гавриков забросил первую шайбу в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс»

Аудио-версия:
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сиэтл Кракен» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». В ходе первого периода счёт равный — 1:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Перерыв
2 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Гавриков (Фокс, Бродзински) – 10:16     1:1 Стивенсон (Данн, Толванен) – 12:49 (pp)     1:2 Лаба (Кайлли, Лафреньер) – 13:50     2:2 Монтур (Шварц, Стивенсон) – 26:59    

Счёт в матче на 11-й минуте встречи открыл российский защитник «синерубашечников» Владислав Гавриков. 29-летний хоккеист проводит 13-й матч в текущем регулярном чемпионате. Гол в ворота «Сиэтла» для Владислава первым за его новую команду. В нынешнем сезоне в активе игрока 3 (1+2) очка в 13 матчах при показателе полезности «+4».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, что в начале июля президент и генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри объявил о заключении многолетнего контракта с россиянином. В заявлении клуба говорилось, что стороны подписали семилетний контракт. Ранее хоккейный инсайдер Пьер Лебрюн раскрыл, что зарплата игрока по контракту составит $ 49 млн.

Комментарии
