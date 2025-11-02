Демидов установил лучший показатель в «Монреале» за последние 36 лет для новичков клуба

В ночь с 1 на 2 ноября мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Оттава Сенаторз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:3, добыв победу в овертайме.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Коул Кофилд, Юрай Слафковски, российский форвард Иван Демидов, а также Алекс Ньюхук, забивший в овертайме.
В нынешнем сезоне Демидов принял участие в 12 матчах, набрав 10 (3+7) очков при показателе полезности «+4». Благодаря этому претендующий на «Колдер Трофи» лучшему новичку сезона НХЛ россиянин установил лучший показатель в «Монреале» за последние 36 лет для новичков клуба.
В сезоне-1989/1990 Стефану Лебо потребовалось провести 11 матчей, чтобы достичь отметки в 10 очков. С тех пор Демидов стал лучшим новичком канадского клуба по скорости достижения 10 очков в регулярном чемпионате НХЛ.
