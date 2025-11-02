Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Демидов установил лучший показатель в «Монреале» за последние 36 лет для новичков клуба

Демидов установил лучший показатель в «Монреале» за последние 36 лет для новичков клуба
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 1 на 2 ноября мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Оттава Сенаторз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:3, добыв победу в овертайме.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 3
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Кофилд (Судзуки) – 07:05     2:0 Слафковски (Судзуки, Кофилд) – 09:25 (pp)     2:1 Батерсон – 31:53     2:2 Амадио (Пинто, Зуб) – 39:49     2:3 Штюцле (Батерсон, Клевен) – 52:27     3:3 Демидов (Хатсон, Мэтисон) – 57:37     4:3 Ньюхук – 61:40    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Коул Кофилд, Юрай Слафковски, российский форвард Иван Демидов, а также Алекс Ньюхук, забивший в овертайме.

В нынешнем сезоне Демидов принял участие в 12 матчах, набрав 10 (3+7) очков при показателе полезности «+4». Благодаря этому претендующий на «Колдер Трофи» лучшему новичку сезона НХЛ россиянин установил лучший показатель в «Монреале» за последние 36 лет для новичков клуба.

В сезоне-1989/1990 Стефану Лебо потребовалось провести 11 матчей, чтобы достичь отметки в 10 очков. С тех пор Демидов стал лучшим новичком канадского клуба по скорости достижения 10 очков в регулярном чемпионате НХЛ.

Материалы по теме
57 русских начинают поход за Кубком Стэнли! Полный список россиян на старте сезона НХЛ
57 русских начинают поход за Кубком Стэнли! Полный список россиян на старте сезона НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android