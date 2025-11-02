Александр Овечкин повторил антирекорд личной сухой серии 20-летней карьеры в НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл свой 11-й матч в текущем сезоне с «Баффало Сэйбрз» (3:4 Б) и не смог отметиться заброшенной шайбой. На данный момент на его счету лишь два гола в сезоне.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 3
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Леонард) – 01:07 0:2 Протас (Макмайкл, Уилсон) – 02:15 1:2 Томпсон (Цукер, Гринвей) – 02:30 2:2 Так (Доун, Пауэр) – 10:02 3:2 Росен (Куинн, Тимминс) – 18:45 3:3 Милано (Рой, Фехервари) – 39:17 4:3 Байрэм – 65:00
Таким образом, Овечкин повторил антирекордную личную сухую серии на старте сезона. В сезоне-2023/2024 Александр открыл счёт своим голам лишь в пятом матче сезона. В итоге за первые 12 матчей российский форвард забросил только две шайбы. В том сезоне Овечкин забил 31 гол в 79 матчах — антирекорд для россиянина в НХЛ.
В следующем матче столичный клуб сыграет на своей площадке с «Сент-Луисом».
