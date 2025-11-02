Скидки
Остон Мэттьюс стал автором исторического достижения в «Торонто»

В ночь с 1 на 2 ноября мск на льду «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» в американской Филадельфии завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Гости победили со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Дворак (Гребёнкин, Конечны) – 01:09     1:1 Мэттьюс (Райлли, Робертсон) – 06:16     1:2 Маккейб (Танев, Маччелли) – 28:14     1:3 Робертсон (Нис, Таварес) – 37:34     1:4 Коуэн (Таварес) – 40:33     2:4 Фёрстер (Зеграс, Мичков) – 56:08 (pp)     2:5 Йернкрок (Джошуа, Бенуа) – 59:42    

В составе победителей голами отличились Остон Мэттьюс, Джейк Маккейб, Калле Йернкрок, Николас Робертсон (1+1) и Истон Коуэн. Как сообщает пресс-служба НХЛ, благодаря заброшенной шайбе Мэттьюс стал автором исторического достижения в «Торонто».

Сегодня американский форвард стал первым игроком за всю историю канадского клуба, кому удалось добраться до отметки в 300 голов в равных составах. Второе место по этому показателю занимает шведский форвард Матс Сундин, остановившийся на 273 голах в равных составах за «Мэйпл Лифс».

