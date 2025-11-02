Остон Мэттьюс стал автором исторического достижения в «Торонто»

В ночь с 1 на 2 ноября мск на льду «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» в американской Филадельфии завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Гости победили со счётом 5:2.

В составе победителей голами отличились Остон Мэттьюс, Джейк Маккейб, Калле Йернкрок, Николас Робертсон (1+1) и Истон Коуэн. Как сообщает пресс-служба НХЛ, благодаря заброшенной шайбе Мэттьюс стал автором исторического достижения в «Торонто».

Сегодня американский форвард стал первым игроком за всю историю канадского клуба, кому удалось добраться до отметки в 300 голов в равных составах. Второе место по этому показателю занимает шведский форвард Матс Сундин, остановившийся на 273 голах в равных составах за «Мэйпл Лифс».