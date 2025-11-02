Владимир Тарасенко провёл самый результативный матч в НХЛ за последние полтора года

В ночь с 1 на 2 ноября мск на льду «Эксел Энерджи-центр» в американском Сент-Поле завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Ванкувер Кэнакс». Хозяева льда победили со счётом 5:2. Благодаря этой победе «дикари» прервали серию из пяти поражений.

В составе победителей голами отличились Марко Росси, Райан Хартман, Юнас Бродин (1+1), Винни Хиностроза (1+1) и российский форвард Владимир Тарасенко (1+2). 33-летний Тарасенко впервые в карьере набрал три очка за матч в составе «Миннесоты».

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Тарасенко сегодня в принципе провёл самый результативный матч в НХЛ за последние полтора года. До этого последний раз Владимир набирал три очка за матч ещё 2 апреля 2024 года, когда «Флорида Пантерз», за которую в то время играл россиянин, встречалась с «Торонто Мэйпл Лифс».