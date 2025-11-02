Скидки
Владимир Тарасенко провёл самый результативный матч в НХЛ за последние полтора года

Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 1 на 2 ноября мск на льду «Эксел Энерджи-центр» в американском Сент-Поле завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Ванкувер Кэнакс». Хозяева льда победили со счётом 5:2. Благодаря этой победе «дикари» прервали серию из пяти поражений.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Тарасенко (Эрикссон Эк, Болди) – 15:53 (pp)     1:1 О'Коннор (Макикерн, Рятю) – 25:34     2:1 Росси (Юханссон, Тарасенко) – 33:49     3:1 Хиностроза (Бродин) – 44:07     4:1 Бродин (Эрикссон Эк, Тарасенко) – 45:46     4:2 О'Коннор (Рятю) – 47:00     5:2 Хартман (Хиностроза) – 56:43    

В составе победителей голами отличились Марко Росси, Райан Хартман, Юнас Бродин (1+1), Винни Хиностроза (1+1) и российский форвард Владимир Тарасенко (1+2). 33-летний Тарасенко впервые в карьере набрал три очка за матч в составе «Миннесоты».

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Тарасенко сегодня в принципе провёл самый результативный матч в НХЛ за последние полтора года. До этого последний раз Владимир набирал три очка за матч ещё 2 апреля 2024 года, когда «Флорида Пантерз», за которую в то время играл россиянин, встречалась с «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
6 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Робертсон (Нис) – 13:59     2:0 Мэттьюс (Броди) – 14:32     2:1 Монтур (Вераге) – 20:47     3:1 Бертуцци (Мэттьюс, Доми) – 21:26     4:1 Кемпф – 28:32     5:1 Нис (Хольмберг, Робертсон) – 34:05     5:2 Тарасенко (Миккола, Луостаринен) – 42:12     5:3 Райнхарт (Тарасенко, Барков) – 51:58     5:4 Беннетт (Тарасенко, Ткачук) – 58:10     6:4 Мэттьюс – 59:14    
