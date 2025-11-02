Натан Маккиннон установил уникальное достижение века в истории франшизы «Колорадо»

Звёздный канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон отличился заброшенной шайбой в матче с «Сан-Хосе Шаркс» и вписал своё имя в клубную историю.

Маккиннон забросил свой 10-й гол в сезоне и стал вторым игроком в истории франшизы «Эвеланш» / «Нордикс», который первым в лиге (единолично или разделяя лидерство) достиг отметки в 10 заброшенных шайб.

До него это удавалось только Питеру Штясны в сезоне-1982/83.

Напомним, несмотря на гол Маккиннона его клуб сегодня потерпел поражение со счётом 2:3 после овертайма. В данном матче результативным пасом также отметился российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин.

Овечкину подарили уникальный телефон в честь рекорда в НХЛ