Натан Маккиннон установил уникальное достижение века в истории франшизы «Колорадо»

Комментарии

Звёздный канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон отличился заброшенной шайбой в матче с «Сан-Хосе Шаркс» и вписал своё имя в клубную историю.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 23:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 2
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Нечас (Макар, Тэйвз) – 00:30     1:1 Селебрини (Тоффоли, Мухамадуллин) – 18:21     2:1 Курашев (Делландреа, Клингберг) – 24:07     2:2 Маккиннон (Лехконен, Ничушкин) – 29:10     3:2 Курашев (Веннберг) – 61:48    

Маккиннон забросил свой 10-й гол в сезоне и стал вторым игроком в истории франшизы «Эвеланш» / «Нордикс», который первым в лиге (единолично или разделяя лидерство) достиг отметки в 10 заброшенных шайб.
До него это удавалось только Питеру Штясны в сезоне-1982/83.

Напомним, несмотря на гол Маккиннона его клуб сегодня потерпел поражение со счётом 2:3 после овертайма. В данном матче результативным пасом также отметился российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин.

Овечкину подарили уникальный телефон в честь рекорда в НХЛ

