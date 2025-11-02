Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Болди уступил только рекордсмену Капризову по скорости достижения 150 передач за «Уайлд»

Болди уступил только рекордсмену Капризову по скорости достижения 150 передач за «Уайлд»
Комментарии

В ночь с 1 на 2 ноября мск на льду «Эксел Энерджи-центр» в американском Сент-Поле завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Ванкувер Кэнакс». Хозяева льда победили со счётом 5:2. Благодаря этой победе «дикари» прервали серию из пяти поражений.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Тарасенко (Эрикссон Эк, Болди) – 15:53 (pp)     1:1 О'Коннор (Макикерн, Рятю) – 25:34     2:1 Росси (Юханссон, Тарасенко) – 33:49     3:1 Хиностроза (Бродин) – 44:07     4:1 Бродин (Эрикссон Эк, Тарасенко) – 45:46     4:2 О'Коннор (Рятю) – 47:00     5:2 Хартман (Хиностроза) – 56:43    

В составе «Миннесоты» результативной передачей отметился Мэтт Болди, для которого она стала 150-й за карьеру в клубе.

Проводящий всю карьеру в НХЛ в составе «Миннесоты» американский форвард установил второй результат в истории «дикарей» по скорости достижения 150 ассистов.

24-летнему Болди хватило всего 298 матчей для оформления достижения. Клубный рекорд принадлежит россиянину Кириллу Капризову (249).

Материалы по теме
Владимир Тарасенко провёл самый результативный матч в НХЛ за последние полтора года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android