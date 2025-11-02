Болди уступил только рекордсмену Капризову по скорости достижения 150 передач за «Уайлд»
Поделиться
В ночь с 1 на 2 ноября мск на льду «Эксел Энерджи-центр» в американском Сент-Поле завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Ванкувер Кэнакс». Хозяева льда победили со счётом 5:2. Благодаря этой победе «дикари» прервали серию из пяти поражений.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Тарасенко (Эрикссон Эк, Болди) – 15:53 (pp) 1:1 О'Коннор (Макикерн, Рятю) – 25:34 2:1 Росси (Юханссон, Тарасенко) – 33:49 3:1 Хиностроза (Бродин) – 44:07 4:1 Бродин (Эрикссон Эк, Тарасенко) – 45:46 4:2 О'Коннор (Рятю) – 47:00 5:2 Хартман (Хиностроза) – 56:43
В составе «Миннесоты» результативной передачей отметился Мэтт Болди, для которого она стала 150-й за карьеру в клубе.
Проводящий всю карьеру в НХЛ в составе «Миннесоты» американский форвард установил второй результат в истории «дикарей» по скорости достижения 150 ассистов.
24-летнему Болди хватило всего 298 матчей для оформления достижения. Клубный рекорд принадлежит россиянину Кириллу Капризову (249).
Комментарии
- 2 ноября 2025
-
06:48
-
06:43
-
06:24
-
06:20
-
06:13
-
05:55
-
05:46
-
05:45
-
05:35
-
05:27
-
05:06
-
04:57
-
04:48
-
04:39
-
03:45
-
03:23
-
01:52
-
00:34
- 1 ноября 2025
-
23:58
-
23:50
-
23:40
-
23:32
-
23:17
-
23:14
-
23:11
-
23:02
-
22:54
-
22:50
-
22:46
-
22:41
-
22:38
-
22:33
-
22:30
-
22:27
-
22:24