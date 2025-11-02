Болди уступил только рекордсмену Капризову по скорости достижения 150 передач за «Уайлд»

В ночь с 1 на 2 ноября мск на льду «Эксел Энерджи-центр» в американском Сент-Поле завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Ванкувер Кэнакс». Хозяева льда победили со счётом 5:2. Благодаря этой победе «дикари» прервали серию из пяти поражений.

В составе «Миннесоты» результативной передачей отметился Мэтт Болди, для которого она стала 150-й за карьеру в клубе.

Проводящий всю карьеру в НХЛ в составе «Миннесоты» американский форвард установил второй результат в истории «дикарей» по скорости достижения 150 ассистов.

24-летнему Болди хватило всего 298 матчей для оформления достижения. Клубный рекорд принадлежит россиянину Кириллу Капризову (249).