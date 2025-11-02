Гол Кузьменко не спас «Лос-Анджелес» от поражения в матче с «Нью-Джерси»
В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хишир (Хьюз) – 01:22 0:2 Халонен (Гленденинг, Холовски) – 23:12 0:3 Мерсер – 43:09 (sh) 1:3 Кузьменко (Копитар, Лаферрье) – 49:49 1:4 Мерсер – 56:12 (sh)
В составе победителей сегодня забивали Нико Хишир, Брайан Халонен, а также Доусон Мерсер, записавший на свой счёт дубль.
Автором единственной шайбы хозяев стал российский форвард Андрей Кузьменко.
«Нью-Джерси» после этой победы возглавил Восток с 18 очками, а «Лос-Анджелес» находится на 8-й позиции Запада, имея в своём активе 14 набранных очков. В следующем матче «Нью-Джерси» сыграет в гостях с «Анахаймом», а «Кингз» примет «Виннипег».
