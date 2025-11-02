Скидки
Фокс вышел на чистое четвёртое место в истории «Рейнджерс» по очкам среди защитников

Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сиэтл Кракен» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». После завершения второго периода счёт равный — 2:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
3-й период
2 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Гавриков (Фокс, Бродзински) – 10:16     1:1 Стивенсон (Данн, Толванен) – 12:49 (pp)     1:2 Лаба (Кайлли, Лафреньер) – 13:50     2:2 Монтур (Шварц, Стивенсон) – 26:59    

В составе «Рейнджерс» результативной передачей отметился Адам Фокс. Проводящий всю карьеру в НХЛ в стане «синерубашечников» американский хоккеист набрал 379-е очко за клуб, благодаря чему вышел на чистое четвёртое место среди игроков обороны «Рейнджерс». Сегодня Фокс превзошёл показатель Брэда Парка (378).

Клубный рекорд по очкам среди защитников принадлежит Брайану Литчу (981), второе место занимает Рон Грешнер (610), топ-3 замыкает Джеймс Патрик (467). Следом располагается Фокс (379).

Новости. Хоккей
