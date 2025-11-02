Канадский защитник покинул лёд на носилках после столкновения с Матвеем Мичковым

В ночь с 1 на 2 ноября мск на льду «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» в американской Филадельфии завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Гости победили со счётом 5:2, а по ходу встречи случился неприятный эпизод с участием российского форварда Матвея Мичкова.

В середине третьего периода Мичков нарушил правила, столкнувшись с канадским защитником соперника Крисом Таневым. После столкновения с россиянином Танев рухнул на лёд и подняться самостоятельно уже не смог. На площадке появилась медицинская бригада, которая поместила канадца на носилки и выкатила в специальном фиксаторе для головы.

После этого момента Мичков получил двухминутную дисквалификацию за атаку игрока, не владеющего шайбой.

