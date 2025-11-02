Скидки
Канадский защитник покинул лёд на носилках после столкновения с Матвеем Мичковым

В ночь с 1 на 2 ноября мск на льду «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» в американской Филадельфии завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Гости победили со счётом 5:2, а по ходу встречи случился неприятный эпизод с участием российского форварда Матвея Мичкова.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Дворак (Гребёнкин, Конечны) – 01:09     1:1 Мэттьюс (Райлли, Робертсон) – 06:16     1:2 Маккейб (Танев, Маччелли) – 28:14     1:3 Робертсон (Нис, Таварес) – 37:34     1:4 Коуэн (Таварес) – 40:33     2:4 Фёрстер (Зеграс, Мичков) – 56:08 (pp)     2:5 Йернкрок (Джошуа, Бенуа) – 59:42    

В середине третьего периода Мичков нарушил правила, столкнувшись с канадским защитником соперника Крисом Таневым. После столкновения с россиянином Танев рухнул на лёд и подняться самостоятельно уже не смог. На площадке появилась медицинская бригада, которая поместила канадца на носилки и выкатила в специальном фиксаторе для головы.

После этого момента Мичков получил двухминутную дисквалификацию за атаку игрока, не владеющего шайбой.

Мичков заснял плывущего медведя

Ассист Гребёнкина не спас «Филадельфию» от поражения в матче с «Торонто». У Мичкова — «-3»
Новости. Хоккей
