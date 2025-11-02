Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мерсер повторил редчайший рекорд «Нью-Джерси», установленный Семаком 32 года назад

Мерсер повторил редчайший рекорд «Нью-Джерси», установленный Семаком 32 года назад
Комментарии

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хишир (Хьюз) – 01:22     0:2 Халонен (Гленденинг, Холовски) – 23:12     0:3 Мерсер – 43:09 (sh)     1:3 Кузьменко (Копитар, Лаферрье) – 49:49     1:4 Мерсер – 56:12 (sh)    

В составе победителей сегодня забивали Нико Хишир, Брайан Халонен, а также Доусон Мерсер, записавший на свой счёт дубль. Примечательно, что обе свои шайбы Мерсер забросил в третьем периоде, каждый раз отличаясь при игре в меньшинстве.

Таким образом, канадский форвард стал всего вторым игроком в истории «дьяволов», которому удалось дважды в ходе матча поразить чужие ворота в меньшинстве. Мерсер сегодня повторил достижение российского форварда Александра Семака, который отличился подобным образом 17 октября 1993 года.

Материалы по теме
Гол Кузьменко не спас «Лос-Анджелес» от поражения в матче с «Нью-Джерси»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android