Мерсер повторил редчайший рекорд «Нью-Джерси», установленный Семаком 32 года назад

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей сегодня забивали Нико Хишир, Брайан Халонен, а также Доусон Мерсер, записавший на свой счёт дубль. Примечательно, что обе свои шайбы Мерсер забросил в третьем периоде, каждый раз отличаясь при игре в меньшинстве.

Таким образом, канадский форвард стал всего вторым игроком в истории «дьяволов», которому удалось дважды в ходе матча поразить чужие ворота в меньшинстве. Мерсер сегодня повторил достижение российского форварда Александра Семака, который отличился подобным образом 17 октября 1993 года.