11 сейвов Шестёркина и первый гол Гаврикова помогли «Рейнджерс» продлить победную серию

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сиэтл Кракен» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу гостей, добывших победу в овертайме. Команда Майка Салливана продлила победную серию до трёх матчей.

Счёт в матче на 11-й минуте встречи открыл российский защитник «синерубашечников» Владислав Гавриков. 29-летний хоккеист проводил 13-й матч в текущем регулярном чемпионате. Гол в ворота «Сиэтла» стал для Владислава первым за его новую команду.

Спустя две с половиной минуты хозяева отыгрались усилиями Чандлера Стивенсона, который реализовал большинство. Следом Ноа Лаба второй раз в матче вывел гостей вперёд. На его точный бросок игроки «Сиэтла» ответили во втором периоде, когда забил Брэндон Монтур.

В третьем периоде шайб заброшено не было, а победитель был выявлен в дополнительное время, где точку в игре поставил нападающий «синерубашечников» Уилл Кайлли.

Ворота «Рейнджерс» в этом матче защищал Игорь Шестёркин. Российский голкипер совершил 11 сейвов после 13 бросков. Его соотечественник нападающий Артемий Панарин не отметился результативными действиями.