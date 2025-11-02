Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей НХЛ на 2 ноября 2025 года

Вечером 1 ноября и в ночь на 2 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 13 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 1, 2 ноября 2025 года:

«Бостон Брюинз» – «Каролина Харрикейнз» — 2:1;

«Виннипег Джетс» – «Питтсбург Пингвинз» — 5:2;

«Нэшвилл Предаторз» – «Калгари Флэймз» — 4:2;

«Сан-Хосе Шаркс» – «Колорадо Эвеланш» — 3:2 ОТ;

«Флорида Пантерз» – «Даллас Старз» — 4:3 Б;

«Миннесота Уайлд» – «Ванкувер Кэнакс» — 5:2;

«Коламбус Блю Джекетс» – «Сент-Луис Блюз» — 3:2;

«Филадельфия Флайерз» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:5;

«Баффало Сэйбрз» – «Вашингтон Кэпиталз» — 4:3 Б;

«Монреаль Канадиенс» – «Оттава Сенаторз» — 4:3 ОТ;

«Лос-Анджелес Кингз» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 1:4;

«Эдмонтон Ойлерз» – «Чикаго Блэкхоукс» — 3:2 ОТ;

«Сиэтл Кракен» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:3 ОТ.