Тренер «Вашингтона» Карбери отреагировал на четвёртое поражение клуба подряд

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о сегодняшнем поражении клуба в матче с «Баффало Сэйбрз», которое стало для его команды четвёртым кряду.
«Я всё ещё думаю, что мы пока пытаемся найти себя. Понимаю, что у нас был неплохой старт, но я не обманываюсь этим. Мы всё ещё ищем свою идентичность, некоторым игрокам нужно поймать ритм сезона. Не секрет, что у нас есть ребята, которые сейчас испытывают трудности, но они стараются пробиться через это, и именно это я беру из сегодняшней игры. Нужно уметь вырывать очки и делать шаги в правильном направлении. Думаю, сегодня мы сделали один из таких шагов», — приводит слова тренера пресс-служба НХЛ.
«Вашингтон» проиграл сегодняшний матч по буллитам со счётом 3:4.
