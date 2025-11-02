Скидки
Тренер «Вашингтона» Карбери отреагировал на четвёртое поражение клуба подряд

Тренер «Вашингтона» Карбери отреагировал на четвёртое поражение клуба подряд
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о сегодняшнем поражении клуба в матче с «Баффало Сэйбрз», которое стало для его команды четвёртым кряду.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 3
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Леонард) – 01:07     0:2 Протас (Макмайкл, Уилсон) – 02:15     1:2 Томпсон (Цукер, Гринвей) – 02:30     2:2 Так (Доун, Пауэр) – 10:02     3:2 Росен (Куинн, Тимминс) – 18:45     3:3 Милано (Рой, Фехервари) – 39:17     4:3 Байрэм – 65:00    

«Я всё ещё думаю, что мы пока пытаемся найти себя. Понимаю, что у нас был неплохой старт, но я не обманываюсь этим. Мы всё ещё ищем свою идентичность, некоторым игрокам нужно поймать ритм сезона. Не секрет, что у нас есть ребята, которые сейчас испытывают трудности, но они стараются пробиться через это, и именно это я беру из сегодняшней игры. Нужно уметь вырывать очки и делать шаги в правильном направлении. Думаю, сегодня мы сделали один из таких шагов», — приводит слова тренера пресс-служба НХЛ.

«Вашингтон» проиграл сегодняшний матч по буллитам со счётом 3:4.

