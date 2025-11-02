«Монреаль» после победы над «Оттавой» установил рекорд НХЛ

В ночь с 1 на 2 ноября мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Оттава Сенаторз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:3 после овертайма.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, «Монреаль» установил рекорд НХЛ по количеству побед в овертаймах в первых 12 встречах сезона. Теперь на счету канадского клуба пять побед в дополнительное время.

«Монреаль» после данной встречи возглавил Восток с 18 очками. В следующей игре «Канадиенс» примет на своём льду «Филадельфию Флайерз» 5 ноября.