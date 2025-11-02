«Монреаль» после победы над «Оттавой» установил рекорд НХЛ
В ночь с 1 на 2 ноября мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Оттава Сенаторз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:3 после овертайма.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 3
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Кофилд (Судзуки) – 07:05 2:0 Слафковски (Судзуки, Кофилд) – 09:25 (pp) 2:1 Батерсон – 31:53 2:2 Амадио (Пинто, Зуб) – 39:49 2:3 Штюцле (Батерсон, Клевен) – 52:27 3:3 Демидов (Хатсон, Мэтисон) – 57:37 4:3 Ньюхук – 61:40
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, «Монреаль» установил рекорд НХЛ по количеству побед в овертаймах в первых 12 встречах сезона. Теперь на счету канадского клуба пять побед в дополнительное время.
«Монреаль» после данной встречи возглавил Восток с 18 очками. В следующей игре «Канадиенс» примет на своём льду «Филадельфию Флайерз» 5 ноября.
