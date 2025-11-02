Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Овечкин повторил личный антирекорд в НХЛ, «Реал» разгромил «Валенсию». Главное к утру

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» российский форвард Александр Овечкин повторил личный антирекорд результативности в Национальной хоккейной лиге, мадридский «Реал» разгромил «Валенсию» в матче испанской Примеры, «Ливерпуль» одержал победу над «Астон Виллой» в АПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Материалы по теме Результаты матчей НХЛ на 2 ноября 2025 года

Главные новости дня