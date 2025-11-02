Овечкин повторил личный антирекорд в НХЛ, «Реал» разгромил «Валенсию». Главное к утру
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» российский форвард Александр Овечкин повторил личный антирекорд результативности в Национальной хоккейной лиге, мадридский «Реал» разгромил «Валенсию» в матче испанской Примеры, «Ливерпуль» одержал победу над «Астон Виллой» в АПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Александр Овечкин повторил антирекорд личной сухой серии 20-летней карьеры в НХЛ.
- «Реал» Мадрид разгромил «Валенсию» в Ла Лиге, у Мбаппе дубль, Винисиус не забил пенальти.
- «Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» и поднялся на третье место в АПЛ.
- «Зенит» обыграл «Локомотив» в матче 14-го тура РПЛ благодаря голам Педро и Мостового.
- «Вашингтон» проиграл «Баффало», Овечкин без очков и не реализовал послематчевый буллит.
- Даниил Медведев снялся с турнира ATP-250 в Метце после поражения в Париже от Зверева.
- Пара Кудерметова/Мертенс с поражения стартовала на Итоговом турнире WTA — 2025.
- Демидов установил лучший показатель в «Монреале» за последние 36 лет для новичков клуба.
- Владимир Тарасенко провёл самый результативный матч в НХЛ за последние полтора года.
- «Индиана» прервала затяжную серию поражений в НБА, одолев «Голден Стэйт». У Карри 24 очка.
- «Ювентус» обыграл «Кремонезе» в дебютном матче Спаллетти, несмотря на гол Джейми Варди.
- «Зенит» продлил контракт с Венделом.
- «Аль-Наср» победил «Аль-Фейху» благодаря голу Криштиану Роналду на 90+14-й минуте.
- Месси одним движением убрал двух защитников и забил в девятку «Нэшвилу» из-за штрафной.
- Московское «Динамо» одержало четвёртую победу подряд в КХЛ, обыграв ЦСКА.
