2 ноября главные новости спорта, футбол, хоккей, теннис, баскетбол, НБА, НХЛ, РПЛ

Овечкин повторил личный антирекорд в НХЛ, «Реал» разгромил «Валенсию». Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» российский форвард Александр Овечкин повторил личный антирекорд результативности в Национальной хоккейной лиге, мадридский «Реал» разгромил «Валенсию» в матче испанской Примеры, «Ливерпуль» одержал победу над «Астон Виллой» в АПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Александр Овечкин повторил антирекорд личной сухой серии 20-летней карьеры в НХЛ.
  2. «Реал» Мадрид разгромил «Валенсию» в Ла Лиге, у Мбаппе дубль, Винисиус не забил пенальти.
  3. «Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» и поднялся на третье место в АПЛ.
  4. «Зенит» обыграл «Локомотив» в матче 14-го тура РПЛ благодаря голам Педро и Мостового.
  5. «Вашингтон» проиграл «Баффало», Овечкин без очков и не реализовал послематчевый буллит.
  6. Даниил Медведев снялся с турнира ATP-250 в Метце после поражения в Париже от Зверева.
  7. Пара Кудерметова/Мертенс с поражения стартовала на Итоговом турнире WTA — 2025.
  8. Демидов установил лучший показатель в «Монреале» за последние 36 лет для новичков клуба.
  9. Владимир Тарасенко провёл самый результативный матч в НХЛ за последние полтора года.
  10. «Индиана» прервала затяжную серию поражений в НБА, одолев «Голден Стэйт». У Карри 24 очка.
  11. «Ювентус» обыграл «Кремонезе» в дебютном матче Спаллетти, несмотря на гол Джейми Варди.
  12. «Зенит» продлил контракт с Венделом.
  13. «Аль-Наср» победил «Аль-Фейху» благодаря голу Криштиану Роналду на 90+14-й минуте.
  14. Месси одним движением убрал двух защитников и забил в девятку «Нэшвилу» из-за штрафной.
  15. Московское «Динамо» одержало четвёртую победу подряд в КХЛ, обыграв ЦСКА.
