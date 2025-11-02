Главный тренер «Торонто» рассказал о состоянии Танева, который покинул лёд на носилках

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Крэйг Берюбе рассказал о состоянии Криса Танева, который покинул лёд на носилках после столкновения с российским форвардом «Филадельфии Флайерз» Матвеем Мичковым.

«Он двигается, и я думаю, с ним всё будет в порядке. Ему сделают несколько анализов, так что посмотрим. Возможно, он полетит домой вместе с нами», — приводит слова Берюбе ESPN.

В середине третьего периода Мичков нарушил правила, столкнувшись с канадским защитником соперника Крисом Таневым. После столкновения с россиянином Танев рухнул на лёд и подняться самостоятельно уже не смог. На площадке появилась медицинская бригада, которая поместила канадца на носилки и выкатила в специальном фиксаторе для головы.