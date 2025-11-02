Главный тренер «Торонто» рассказал о состоянии Танева, который покинул лёд на носилках
Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Крэйг Берюбе рассказал о состоянии Криса Танева, который покинул лёд на носилках после столкновения с российским форвардом «Филадельфии Флайерз» Матвеем Мичковым.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Дворак (Гребёнкин, Конечны) – 01:09 1:1 Мэттьюс (Райлли, Робертсон) – 06:16 1:2 Маккейб (Танев, Маччелли) – 28:14 1:3 Робертсон (Нис, Таварес) – 37:34 1:4 Коуэн (Таварес) – 40:33 2:4 Фёрстер (Зеграс, Мичков) – 56:08 (pp) 2:5 Йернкрок (Джошуа, Бенуа) – 59:42
«Он двигается, и я думаю, с ним всё будет в порядке. Ему сделают несколько анализов, так что посмотрим. Возможно, он полетит домой вместе с нами», — приводит слова Берюбе ESPN.
В середине третьего периода Мичков нарушил правила, столкнувшись с канадским защитником соперника Крисом Таневым. После столкновения с россиянином Танев рухнул на лёд и подняться самостоятельно уже не смог. На площадке появилась медицинская бригада, которая поместила канадца на носилки и выкатила в специальном фиксаторе для головы.
