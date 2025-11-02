Расписание матчей КХЛ на 2 ноября 2025 года

Сегодня, 2 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 2 ноября 2025 года (время московское):

10:00. «Амур» – «Адмирал»;

14:00. «Трактор» – «Сибирь»;

14:30. «Салават Юлаев» – «Локомотив»;

14:30. «Автомобилист» – «Торпедо»;

17:00. ХК «Сочи» – «Спартак».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 30 очками после 21 матча возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает казанский «Ак Барс», набравший 32 очка после 22 игр.