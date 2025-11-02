Скидки
Расписание матчей ВХЛ на 2 ноября 2025 года

Сегодня, 2 ноября, пройдут четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 2 ноября 2025 года (время московское):

10:00. «Омские Крылья» – «Торпедо-Горький»;
13:00. «Буран» – «Горняк-УГМК»;
17:00. «Челны» – «Барс»;
17:00. «Нефтяник» – ЦСК ВВС.

Отметим, что на данный момент сводную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 35 очков в 21 матче. Второе место занимает «Югра» с 30 очками после 19 встреч. Тройку замыкает «Магнитка» (30 очков в 21 матче).

