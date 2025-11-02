Расписание матчей МХЛ на 2 ноября 2025 года

Сегодня, 2 ноября, пройдут четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 2 ноября 2025 года (время московское):

11:00. «Авто» – «Чайка»;

11:00. «Мамонты Югры» – «Толпар»;

11:00. «Стальные Лисы» – «Ладья»;

13:00. МХК «Динамо» М – ХК «Капитан».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 33 очками после 18 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 31 очко после 18 матчей. Регулярный чемпионат Молодёжной хоккейной лиги завершится 22 марта.