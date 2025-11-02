Скидки
Хоккей Новости

Владимир Тарасенко признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Владимир Тарасенко признан третьей звездой игрового дня в НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Владимир Тарасенко признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги. В матче регулярного сезона с «Ванкувер Кэнакс» (5:2) форвард забросил шайбу и отдал две результативные передачи.

Второй звездой дня признан нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Доусон Мерсер, который в игре с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1) записал на свой счёт две заброшенные шайбы в меньшинстве.

Первая звезда игрового дня в НХЛ — нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Филипп Курашев. Форвард в матче с «Колорадо Эвеланш» (3:2 ОТ) оформил дубль с победным голом в овертайме.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Лучший матч за полтора года! Тарасенко забил с чудо-передачи и отдал два ассиста
Лучший матч за полтора года! Тарасенко забил с чудо-передачи и отдал два ассиста
Комментарии
