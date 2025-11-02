Нападающий «Адмирала» Степан Старков внесён в список травмированных

Форвард «Адмирала» Степан Старков внесён в список травмированных, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

Отмечается, что нападающий получил травму во втором матче с «Салаватом Юлаевым» (0:5). В нынешнем сезоне 26-летний Степан Старков сыграл 18 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал девять результативных передач. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги нападающий провёл 329 матчей, в которых записал на свой счёт 131 (58+73) очко.

«Адмирал» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 18 матчей, в которых набрал 16 очков, клуб занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.