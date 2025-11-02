Капитан «Ак Барса» Марченко рассказал о состоянии здоровья после травмы
Поделиться
Капитан «Ак Барса» Алексей Марченко высказался о первом матче после травмы. Защитник сыграл во встрече с «Ладой» (3:4 ОТ).
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 4
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Грошев (Дяденькин) – 06:06 (5x5) 1:1 Сафонов (Лямкин, Семёнов) – 08:55 (5x4) 2:1 Семёнов (Яшкин, Миллер) – 20:44 (5x5) 2:2 Романов (Кугрышев, Чивилёв) – 33:18 (5x5) 3:2 Семёнов (Карпухин) – 38:18 (5x5) 3:3 Обидин (Кугрышев, Алтыбармакян) – 51:36 (5x5) 3:4 Дяденькин (Грошев, Коттон) – 64:25 (3x3)
– С возвращением на лёд. Как себя чувствуете?
– Всё нормально. В рабочем режиме.
– Постепенно входите в рабочее состояние, либо и до этого были готовы играть?
– Провёл тренировку с командой, посмотрели состояние. Тренеры приняли решение.
– Удалось соскучиться по хоккею?
– Конечно, всегда хочется играть, помогать команде на льду, – сказал Марченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 22 матча, в которых набрал 32 очка, и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Комментарии
- 2 ноября 2025
-
09:50
-
09:40
-
09:35
-
09:31
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:46
-
08:33
-
08:17
-
08:07
-
07:51
-
07:15
-
07:00
-
06:48
-
06:43
-
06:24
-
06:20
-
06:13
-
05:55
-
05:46
-
05:45
-
05:35
-
05:27
-
05:06
-
04:57
-
04:48
-
04:39
-
03:45
-
03:23
-
01:52
-
00:34
- 1 ноября 2025
-
23:58
-
23:50