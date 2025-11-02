Скидки
Главная Хоккей Новости

Капитан «Ак Барса» Марченко рассказал о состоянии здоровья после травмы

Капитан «Ак Барса» Марченко рассказал о состоянии здоровья после травмы
Капитан «Ак Барса» Алексей Марченко высказался о первом матче после травмы. Защитник сыграл во встрече с «Ладой» (3:4 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 4
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Грошев (Дяденькин) – 06:06 (5x5)     1:1 Сафонов (Лямкин, Семёнов) – 08:55 (5x4)     2:1 Семёнов (Яшкин, Миллер) – 20:44 (5x5)     2:2 Романов (Кугрышев, Чивилёв) – 33:18 (5x5)     3:2 Семёнов (Карпухин) – 38:18 (5x5)     3:3 Обидин (Кугрышев, Алтыбармакян) – 51:36 (5x5)     3:4 Дяденькин (Грошев, Коттон) – 64:25 (3x3)    

– С возвращением на лёд. Как себя чувствуете?
– Всё нормально. В рабочем режиме.

– Постепенно входите в рабочее состояние, либо и до этого были готовы играть?
– Провёл тренировку с командой, посмотрели состояние. Тренеры приняли решение.

– Удалось соскучиться по хоккею?
– Конечно, всегда хочется играть, помогать команде на льду, – сказал Марченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 22 матча, в которых набрал 32 очка, и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

