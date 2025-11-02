Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Капитан «Ак Барса» Марченко рассказал о состоянии здоровья после травмы

Капитан «Ак Барса» Алексей Марченко высказался о первом матче после травмы. Защитник сыграл во встрече с «Ладой» (3:4 ОТ).

– С возвращением на лёд. Как себя чувствуете?

– Всё нормально. В рабочем режиме.

– Постепенно входите в рабочее состояние, либо и до этого были готовы играть?

– Провёл тренировку с командой, посмотрели состояние. Тренеры приняли решение.

– Удалось соскучиться по хоккею?

– Конечно, всегда хочется играть, помогать команде на льду, – сказал Марченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 22 матча, в которых набрал 32 очка, и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.