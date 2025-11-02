Скидки
Марченко: когда смотришь хоккей со стороны, больше переживаешь

Капитан «Ак Барса» Алексей Марченко рассказал о том периоде, когда смотрел хоккей со стороны во время восстановления от травмы.

– Больше переживаете, когда сами на льду, либо когда смотрите матч с трибун?
– Когда ты на льду, ты особо не переживаешь, просто играешь и всё, особо не думаешь об этом.

– То есть, когда были вне заявки, переживали больше?
– Наверное да, со стороны смотришь хоккей, в какие-то моменты переживаешь. А когда сам на льду, думаешь только об игре, а не о чём-то другом, – сказал Марченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 22 матча, в которых набрал 32 очка, и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

