Марченко: моменты у нас были, они пластались, не надо зацикливаться на победной серии

Капитан «Ак Барса» Алексей Марченко прокомментировал ход домашней игры с «Ладой» (3:4 ОТ).

– Фактор недонастроя мог быть в матче с «Ладой»?

– Я бы так не сказал. Нормально играли. Конечно, пропустили ненужные голы, потом сами забили. Бывает. В общем и целом, нормально. Моменты у нас были, они пластались, где-то много шайб на себя принимали. Забить могли победный вполне.

– В любом случае, на фоне 11-матчевой победной серии играть с явным аутсайдером, не могли об этом не думать?

– Не обращали внимания. Играть есть игра, выходили как на обычный матч. Не надо перед игрой много думать, есть команды, которые тоже много выигрывают. Не надо на сериях этих зацикливаться, какая разница? Это регулярный чемпионат.

– Может даже проще, что победная серия завершилась? Нет такого давления.

– Да что менялось, какая разница? Просто выходишь и играешь. Каждую игру надо выходить на победу.

– Какие мысли перед выездной серией?

– Сейчас отдохнём, тренеры скажут, что нам делать. Подготовимся, потренируемся, – сказал Марченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.