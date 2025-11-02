«Трактор» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 2 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Челябинске состоится встреча между местным «Трактором» и новосибирской «Сибирью». Матч на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет вторая встреча команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. Ранее в Новосибирске победу одержал «Трактор» по буллитам со счётом 4:3.

На данный момент «Трактор» занимает пятое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Сибирь» расположилась на 11-й строчке в таблице Востока.