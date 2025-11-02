«Салават Юлаев» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:30 мск

Сегодня, 2 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Уфе состоится встреча между местным «Салаватом Юлаевым» и ярославским «Локомотивом». Матч на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет первая встреча команд из двух запланированных в текущем сезоне. На данный момент «Салават Юлаев» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 18 очков после 20 матчей. «Локомотив» расположился на первой строчке в таблице Запада, набрав 30 очков после 21 встречи.