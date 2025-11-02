Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Салават Юлаев — Локомотив: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:30 мск

«Салават Юлаев» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:30 мск
Комментарии

Сегодня, 2 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Уфе состоится встреча между местным «Салаватом Юлаевым» и ярославским «Локомотивом». Матч на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет первая встреча команд из двух запланированных в текущем сезоне. На данный момент «Салават Юлаев» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 18 очков после 20 матчей. «Локомотив» расположился на первой строчке в таблице Запада, набрав 30 очков после 21 встречи.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Материалы по теме
«Салават Юлаев» рано списали со счетов. И это ещё не приехал Ремпал
«Салават Юлаев» рано списали со счетов. И это ещё не приехал Ремпал
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android