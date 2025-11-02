Скидки
Главная Хоккей Новости

В «Металлурге» отреагировали на слухи о конфликте между Кузнецовым и Разиным

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков заявил об отсутствии конфликта между нападающим магнитогорского клуба Евгением Кузнецовым и главным тренером Андреем Разиным. Форвард не появился в третьем периоде встречи с «Ак Барсом» (0:4). Общее время игрока на льду составило 5.03.

«Там была нормальная рабочая ситуация. Все готовятся в рабочем режиме, Евгений Кузнецов тоже тренируется в общей группе. Все те догадки появились на ровном месте», — приводит слова Бирюкова ТАСС.

На данный момент Кузнецов записал на свой счёт восемь матчей за магнитогорский клуб, в которых отметился пятью результативными передачами.

Новости. Хоккей
