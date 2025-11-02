«Сибирь» заключила пробный контракт с нападающим Вячеславом Лещенко

Хоккейный клуб «Сибирь» заключил пробный контракт с форвардом Вячеславом Лещенко, сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

В МХЛ дебютировал за «Мытищинских Атлантов», а 6 сентября 2014 сыграл первый матч в КХЛ за «Атлант». Всего на счету нападающего 525 матчей в КХЛ (Вячеслав выступал за «Атлант», «Спартак», «Ак Барс», ХК «Сочи», «Куньлунь Ред Стар», «Витязь», «Нефтехимик», «Салават Юлаев»), в которых игрок записал на свой счёт 100 заброшенных шайб и 102 результативные передачи. Вячеслав Лещенко – серебряный призёр чемпионата мира среди молодёжи (2015).

«Сибирь» с 16 очками занимает 11-е место в таблице Востока.