«Сочи» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 2 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Сочи состоится встреча между местным «Сочи» и московским «Спартаком». Матч на стадионе «Большой» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет третья встреча команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. В первых двух матчах сильнее были хоккеисты столичного клуба — со счётом 4:3 и 5:3.

На данный момент «Сочи» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Спартак» расположился на седьмой строчке в таблице Запада.