Рябыкин ответил на вопрос, является ли СКА удобным соперником для «Локомотива»

Тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин прокомментировал игры ярославского клуба со СКА. Железнодорожники одержали три победы в трёх играх с санкт-петербургской командой (4:2, 3:1, 3:2).

— Вы обыграли СКА во всех трёх встречах сезона. Удобный соперник?

— Знаете, все три матча прошли в равной борьбе, всё решили нюансы. Не могу сказать, что против Санкт-Петербурга мы показывали свой лучший хоккей, все три игры – на тоненького.

— СКА всё дальше от зоны плей-офф. Кризис?

— Скажу за наши матчи — в каждом из них СКА был конкурентоспособным, крепким соперником. Да, у армейцев есть проблемы в обороне, но их атака быстра и опасна, — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.