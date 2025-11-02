Канадский форвард «Динамо» Сикура — о победе над ЦСКА: горжусь нашей командой

Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикура прокомментировал победный матч с ЦСКА (3:2).
— Была действительно хорошая игра. Сейчас мы как команда играем в действительно хороший хоккей. Думаю, что показали это. Работали очень усердно, вышли вперёд, но в концовке получили досадное удаление, затем один бросок — и сразу пропущенная шайба, возможно, немного не повезло, но мы просто продолжили работать. Очень горжусь нашей командой.
— У вас была хорошая серия. Несколько игр подряд забивали, набирали очки. Не расстроились, что сегодня не забили?
— Почти невозможно забивать в каждом матче. Все звенья хорошо сработали в этой встрече. Порой у нас были проблемы при игре в формате «пять на пять», так что приятно забить в равенстве и внести вклад в победу, — сказал Сикура в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.
