Канадский форвард «Динамо» Сикура — о победе над ЦСКА: горжусь нашей командой

Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикура прокомментировал победный матч с ЦСКА (3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Пыленков (Гусев, Уил) – 03:09 (5x5)     1:1 Саморуков (Спронг, Абрамов) – 03:53 (5x5)     2:1 Гусев (Уил, Сергеев) – 39:50 (5x5)     2:2 Нестеров (Бучельников, Спронг) – 55:04 (5x4)     3:2 Мамин (Ожиганов, Пыленков) – 59:22 (5x5)    

— Была действительно хорошая игра. Сейчас мы как команда играем в действительно хороший хоккей. Думаю, что показали это. Работали очень усердно, вышли вперёд, но в концовке получили досадное удаление, затем один бросок — и сразу пропущенная шайба, возможно, немного не повезло, но мы просто продолжили работать. Очень горжусь нашей командой.

— У вас была хорошая серия. Несколько игр подряд забивали, набирали очки. Не расстроились, что сегодня не забили?
— Почти невозможно забивать в каждом матче. Все звенья хорошо сработали в этой встрече. Порой у нас были проблемы при игре в формате «пять на пять», так что приятно забить в равенстве и внести вклад в победу, — сказал Сикура в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

Московское «Динамо» одержало четвёртую победу подряд в КХЛ, обыграв ЦСКА
