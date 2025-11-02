Скидки
Сикура: конечно, чувствую давление. Особенно когда вы здесь, чтобы его создавать

Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикура рассказал о давлении во время нерезультативной серии.

— Вы особенно часто забиваете «Шанхаю». С чем это связываете?
— О, да, мне уже говорили об этом (смеётся). Но таков хоккей – иногда идёт, иногда – нет. Просто рад помочь команде

— Когда долго не можете забить, чувствуете давление?
— Да, конечно. Особенно когда вы здесь, чтобы его создавать. Да, можно правильно играть, хорошо защищаться, но в конечном счёте необходимо создавать моменты и реализовывать их. Наше звено с Уилом и Гусевым должно именно забивать голы, находиться в нужное время в нужном месте и извлекать из этого выгоду. Думаю, нам это удалось, — сказал Сикура в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

